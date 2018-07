Ariel Levy sobre Nicolás López: "Por no sentirse atractivo, se ha pasado de la raya para estar con alguien"

El círculo cercano al director Nicolás López, acusado de acoso y abuso de poder, ha reaccionado de diversa forma debido a las denuncias contra el cineasta. Ariel Levy, uno de los más cercanos a López, ha mantenido absoluto silencio.

Nueva Mujer Productora de Nicolás López cierra de forma definitiva Todo se habría decidido en una reunión este miércoles.

No obstante, una semana antes del escándalo, el actor grabó una entrevista para el canal Zona Latina, en el que se refirió a unas declaraciones que su amigo hizo en La Tercera, aparentemente gestionadas para aplacar el golpe que se venía pronto.

"Él, por ser una persona que no se siente el más atractivo del mundo, se ha pasado más de la raya con su labia para estar con alguien. Obviamente eso no lo justifica, me parece bien por él que se dé cuenta de eso y haga ese mea culpa y que de ahora en adelante corrija esas conductas", declaró durante la conversación.

"Yo mismo he tirado un piropo alguna vez, piropo impropio. Pero es una cosa de crianza, siento que estamos, tanto hombres como mujeres, reeducándonos en estos tiempos. Siento que es positivo, nos estamos reeducando porque todos fuimos criados con una cultura machista y que te insta a mirar a la mujer desde un lado mucho más superficial", agregó.

Además, el actor se refirió a las acusaciones contra Herval Abreu y contó que había escuchado comentarios del tipo "'tengo que ensayar en el departamento de Herval'. Ahora no porque se sepa, encuentro que esté bien, pero sí hay un montón de cosas que por años han estado normalizadas en televisión y producción".

Ariel aseguró que no había sido testigo de ninguna situación de acoso, ni había escuchado testimonios directos, pero se solidarizó con las víctimas: "Les creo a las colegas que se han sentido vulneradas. Un abrazo para ellas y que paguen los que tengan que pagar".

