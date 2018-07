Mariana Zacarías, periodista del portal Medio Tiempo, fue centro de criticas luego de que fuera invitada al mundial de fútbol por el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, indicó el portal TV Notas; pese a que su familia también viajó al torneo. La "amante" de Juan Carlos Osorio se refirió su relación con el director técnico.

Luego de la inminente derrota de la selección mexicana en el mundial muchas especulaciones se levantaron y una de las favoritas fue que el colombiano dejó que su situación sentimental afectara el rendimiento de todo el equipo. Es por eso que algunos periodistas de la Revista TV Notas se pusieron en la labor de preguntarle a la periodista la verdad sobre su situación sentimental.

En el video la mujer dice que ella solo fue a trabajar, que no dirá más al respecto y que no quería ser grosera con ellos.

"Solo fui a trabajar, yo no tengo nada que decirles, estoy llegando de un viaje. Acá solo les puedo hablar de mi trabajo, me fue bien en el trabajo a medio tiempo, no quiero ser grosera con ustedes", dijo la periodista deportiva.