¿Nuevo amor? Destapan supuesto romance de Kel Calderón con guapo actor chileno

Los rumores sobre el nuevo romance de Kel Calderón hoy suenan más fuerte que nunca, y todo gracias al panelista del "Muy Buenos Días", Hugo Valencia, quien afirmó que la vio muy cercana al guapo actor Matías Assler.

Para entender la situación nos remontamos un año atrás, cuando la influencer que participaba en "Maldita Moda" (CHV) le envió un mensaje al actor, a quien más tarde criticaron por su look durante un evento.

En ese momento, Kel señaló que "yo no estoy de acuerdo que no se vea bien. Ustedes me van a perdonar (…) Yo no lo puedo criticar porque encuentro que es hermoso, lo único que veo es el color de sus ojos".

Pero ahora, Hugo Valencia llegó con más información, la que reveló en medio de la sección "El matinal de Chiqui" cuando la humorista le preguntó sobre unos me gusta que Calderón le habría dado a algunas publicaciones de Assler en Instagram.

Fue en ese contexto, que Valencia aseguró haberlos visto en una fiesta a la que fue invitado y en la que coincidentemente también estaban Kel y Matías.

"Al cabo de unos minutos se pusieron a bailar reggaetón, apretado, hasta abajo. Cuando la música baja y se pone melosa, Matías Assler se comienza a acercar a Kel Calderón y se besaron", dijo Hugo ante la mirada atónita de sus compañeros.

Sin embargo, aclaró que no tiene certeza de que ambos se encuentren en una relación. "Sólo evidencio lo que mis ojos vieron, no quiero decir que ellos tengan una relación", dijo.

"Ambos están solteros, pero me parece maravilloso si es que ese fue el inicio de un romance", finalizó.

