Felipe Lasso defiende a Angie Jibaja tras golpiza que la dejó con su rostro desfigurado

Hace unos días, la ex "Doble Tentación" Angie Jibaja publicó imágenes del estado en que quedó su rostro luego de recibir una golpiza por parte de su amigo Miguel Ángel Aquije Chávez.

"Es vergonzoso porque me han agredido, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte. En fin, me han desfigurado", dijo en un video en el que acusó la agresión.

Las imágenes impactaron a muchos, incluso a su ex pareja Felipe Lasso, quien se refirió al tema durante una entrevista con Mega.

"Es un tema bastante delicado. Yo creo que un hombre no debe atreverse a levantarle la mano a su mujer", dijo tajantemente.

"Yo igual hablé con Angie cuando me di cuenta de lo que pasó, le di mi apoyo igual, y bueno, yo creo que ella va a tomar las medidas necesarias para solucionar el tema", afirmó.

Además añadió que pese a la distancia, espera que se recupere y tome algunas acciones en contra del agresor.

"Me apena mucho verla en esta situación, ya que fue también mi pareja y hubo cierto cariño, y nada… espero que ya se recupere y que la justicia se encargue y pueda tomar cartas en el asunto", dijo.

