Escena del supuesto final de ‘Doña Hilda’ en ‘Sin Senos sí hay Paraíso’

La novela 'Sin tetas sí hay paraíso' sigue dando mucho de qué hablar y sorpresas para sus seguidores. Luego de que Johanna Fadul se despidiera de su personaje 'Daniela' en el final de la segunda temporada, cuando decide quitarse la vida por no ganar el concurso de belleza, algunos de los seguidores especularon sobre lo que pasaría con el resto de los personajes a través de diferentes medios y en este caso por medio de YouTube.

Aunque la serie no ha llegado a su final muchos se han aprovechado del internet para adelantar las escenas más recientes, con el fin de acercarse al desenlace que se espera luego de años de producción; entre esos la muerte de 'Doña Hilda', interpretada por Catherine Siachoque.

En una cuenta de YouTube que se dedica a hablar sobre la serie filtró imágenes de una escena en la que supuestamente el personaje de la mamá de las Catalinas sufre un accidente automovilístico en el que también estarían otros personajes de la serie.

Algunos de los seguidores de este canal no dudaron en predecir durante el acto muere la mujer que cautivo, para bien o para mal, a sus seguidores por sus determinantes desiciones en cuando a su vida personal y familiar.

Mientras que otros no dudan de que exista la posibilidad de que 'Hilda' quede herida después de este accidente, pero que no muera, como ya lo ha hecho Gustavo Bolívar (el libretista) con otros personajes.

"Es capaz que a Hilda sele vuelva a borrar de nuevo la memoria", "Analizando la foto con el capitulo de ayer, el que estaba vestido así es Daniel y Ximena tiene un vestido parecido… pueden ser ellos y no Hilda", "No quiero que se muera Hilda", "No creo que doña Hilda muera, ya que es uno de los personajes principales de la novela", escribieron algunos de los seguidores al canal.

