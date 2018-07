James Rodríguez y Daniela Ospina son unas de las personas más queridas por toda Colombia, aunque se hicieron conocer como pareja cada uno cautivó a sus seguidores por su talento y determinación para salir adelante, es por eso que aunque no se encuentren juntos tienen un lugar en las noticias del país. Sin embargo, sus seguidores no dejan nada a la especulación, mucho menos cuando algunas de las fotografías que se ha tomado recientemente la empresaria tiene un parecido con la casa del jugador de fútbol, que mostró en el programa de 'The Suso's Show'. Estas fotos de Daniela Ospina reavivan los rumores con James Rodríguez.

Una de las fotos que más llamaron la atención por el vestido de baño que llevaba puesto, el tatuaje que tiene en conjunto con su exesposo o su sensual pose, sin embargo, lo que muchos notaron es que es en la piscina del 10 de la Selección Colombia.

Otra de sus publicaciones que puso a pensar a más de uno es una en la cocina, se podría decir que es igual a la que Suso mostró en su programa, o aunque sea es muy similar. Además, incluso hay una de las botellas con la bebida que comercializa James con su propia marca personal.

Es más, hace un tiempo se dijo que estaban pasando juntos algunos días en una de las casas de James en Colombia. Las fotos que comprobarían esto se encuentran en las mismas redes de la empresaria y el jugador.

La verdad es que los rumores de que hay una reconciliación entre esta pareja o que en realidad nunca se divorciaron, han tomado fuerza por un video de un beso que supuestamente se dieron recientemente.

