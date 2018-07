Christell Rodríguez anuncia radical cambio en su vida

Una vez mas me cambio de ciudad persiguiendo mis sueños y buscando seguir creciendo y aprendiendo pero definitivamente amé y disfruté mi tiempo en Los Andes y ahora Viña es el destino ❤️ me quedo con esto…los buenos momentos! Aprox 6 meses donde han pasado muuchas cosas y he conocido gente maravillosa que de todo corazón espero seguir conociendo❤️ Gracias a aquellos que siempre han estado les tengo un cariño enorme y una gratitud inmensa ☺️❤️ gracias a quienes me dieron un hogar y una familia ❤️ #nuevoscomienzos #tiemposdecambio #godisgood #instachile #instagram

