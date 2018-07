¡Quedó encantada! Así fue el inesperado encuentro entre Carla Ochoa y Maluma

Este fin de semana, Carla Ochoa se convirtió en objeto de envidia para muchos fanáticos, ya que se encontró con Maluma en un hotel de Miami.

Todo ocurrió gracias a un viaje que realizó junto a su pareja Pedro Bastidas a Estados Unidos, para ir a buscar a su hija Josefa Pichara, quien cursaba sus estudios en el lugar.

Es lo que los llevó a hospedarse en el Hotel W de Miami Beach, en donde se toparon con el cantante de "Corazón", "El préstamo" y "Felices los 4".

Y la experiencia la dejó más que encantada, pues según comentó a Las Últimas Noticias, era "amoroso el cabro".

Te puede interesar:

"Simpático encontrarnos con estos artistas que tienen tanta gente que los sigue", añadió Ochoa.

Sin embargo, explicó que "Maluma no es tan buena onda", porque "anda con guardaespaldas y no se deja fotografiar mucho, pero como estamos en el mismo hotel, no le quedó otra", dijo.

Como era de esperar, Carla inmortalizó el momento con una fotografía que subió a su cuenta de Instagram y que ya suma más de 4 mil me gusta.

Te recomendamos: