Cancelan lanzamiento de tema de Demi Lovato con J Balvin

Tras la alarmante noticia de la sobredosis que terminó llevando a Demi Lovato al hospital, se han destapado diferentes escenarios para saber qué pasará ahora con su carrera musical. Lo primero que comentó su equipo de trabajo era que se cancelaban todas sus próximas presentaciones y conciertos. Mientras esto era anunciado la familia de Demi emitió un comunicado, reportando que la cantante y actriz de 25 años, se encontraba estable y fuera de peligro, tras el alarmante reporte en el que todos se esperaban lo peor.

Entre los proyectos que se han cancelado para Demi, se incluye una nueva sorpresa que nos hubiese encantado escuchar, pero que ya ha sido descartada debido al grave escenario que se maneja con Lovato. Resulta que la interprete de 'Echame la culpa' ya estaba cocinando una nueva colaboración con otra super estrella latina, se trataba nada más y nada menos que J Balvin y el tema llevaba por título 'Say my name'.

El encargado de anunciar que el tema ya no sería lanzado fue JC Carre, manager además de David Guetta, que cuando una fanático preguntó por el tema, fue él mismo el que reportó que ya no sucedería. Así que nos quedaremos con las ganas de escuchar a este dueto poderoso.

.@DavidGuetta’s manager has confirmed that “Say My Name” featuring @ddlovato and @JBALVIN will not be released anymore. pic.twitter.com/W4gU4tPmU3

— Pop Crave (@PopCrave) July 25, 2018