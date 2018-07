El 'divertido' percance que tuvo María José Quintanilla en un funeral

Ayer durante el matinal 'Mucho Gusto', como es de costumbre, los panelistas compartieron confesiones y diversas anécdotas de sus vidas, y María José Quintanilla fue la que más sorprendió.

La cantante se encontraba en un velorio, cuando, mientras el cura se encontraba rezando, sucedió lo peor: le dio un ataque de hipo, y cuando le dan, se ahoga.

"Estaba en el velorio tranquilita y empieza el ‘hip’, entonces yo me traté de hacer la loca así para abajo y el curita estaba rezando", relató.

"El cura también se empezó a reír, de a poquito; para mí no es chistoso que me dé hipo porque me duele un poco, entonces en una el curita va y dice: 'la señorita del hipo se podría retirar"", agregó la panelista.

Mira este video