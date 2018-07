Estos son los 10 temas más escuchados esta semana en Spotify México

Diferentes ritmos y colaboraciones se apoderan de la plataforma Spotify en México para la semana del 24 de julio, es por eso que agrupamos los temas en un divertido Top 10 donde podrás ver y escuchar sus respectivos vídeos musicales:

10. Luis Miguel – Culpable o no (miénteme como siempre)

El impacto de la serie ubicó a este tema como uno de los más sonados en la plataforma.



9. Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

Sin duda el tema del verano que ha puesto a cantar y bailar a todo el mundo.



8. Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS)

El poderoso dúo con su coreografía han sido explosivos en todas las plataformas.



7. Sofia Reyes – 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto)

Éste pegajoso y divertido tema mezcla algunos elementos del pop con el género urbano.



6. Karol G – Mi Cama

La solista con mayor proyección del último año lo volvió a hacer.



5. Bomba Estéreo – To My Love (Tainy Remix)

Esta remezcla es la favorita de los Djs en los sitios nocturnos y a nosotros nos encanta.



4. Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin

La colaboración que no esperabamos pero que no encantó.



3. J. Balvin, Zion & Lennox – No Es Justo

Tres voces que le dan ritmo a uno de los temas del verano.



2. Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama

Cargado de sensualidad, es el tema femenino que nadie se puede perder.



1. Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

La mega colaboración que todos cantan hasta el cansancio. Número uno en varios países de latinoamericano.