Viviana Nunes confiesa haber sido víctima de abuso sexual

La animadora Viviana Nunes fue invitada al programa "Qué dice el público", conducido por Mario Kreutzberger, donde reveló haber sido abusada sexualmente.

Durante el programa, Viviana confesó que los hechos se habrían llevado a cabo entre los siete y diez años, lo que provocó que bloqueara gran parte de los recuerdos de su infancia.

"Yo fui abusada sexualmente, dentro de mi familia. No con el acto implícito, pero sexualmente es el título que tiene el abuso de tocaciones, el abuso de hacer ver, de inducir a ciertas cosas", dijo.

Gracias a la terapia, pudo después de 25 años revivir esos duros momentos: "Eso es súper fuerte, entonces cuando uno se ve enfrentada a cosas así, cualquier niño, cualquier adulto, lo bloquea inmediatamente".

"Yo estaba muy sola, no había imagen paterna, no había un referente al que pudiera seguir o acercarme. Entonces me pasaron estas cosas, y me acordé dentro de la terapia", contó.

Los responsables de estos abusos fueron su abuelo y un hombre que arrendaba una pieza de la casa de su madre para guardar cosas.

"Ese lugar me despertaba gran atractivo para ver qué había dentro de esta habitación, y cuando el hombre iba, siempre me llevaba algún regalo, porque siempre te conquistan con algo, un chocolate, un caramelo, una historia. Este hombre me llamaba y aunque nunca me tocó, él se masturbaba delante mío", relató.

Viviana cuenta que decidió contar su historia por las mujeres que no se atreven ni tienen la posibilidad de hablar y denunciar, y que gracias a la terapia pudo sobreponerse.

"Tuve que reencontrarme con esa niña, me tuve que reencontrar con la Vivianita, tuve que ser yo quien la acogió, quien la protegió, quien le dio seguridad, quien le dijo que nunca más la iba a volver a pasar nunca más en la vida, y sacar de ahí la fuerza, de ti mismo", finalizó.

Te recomendamos