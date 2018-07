"Me hice polvo": Pascual Fernández alerta a sus seguidores tras sufrir duro accidente

Pese a que Pascual Fernández ya volvió de su viaje por América, eso no ha sido impedimento para que continúe compartiendo imágenes de los increíbles destinos que visitó.

Es lo que hizo con su última imagen publicada en su cuenta de Instagram, en la que además reveló una peligrosa situación que vivió por querer conseguir una buena fotografía.

Según contó el ex "Doble Tentación", todo ocurrió en Salvador de Bahía en Brasil, cuando en momentos en que se disponía a ser fotografiado con las olas de fondo, estas lo golpearon fuertemente causando heridas en su cuerpo.

"A veces no se puede contra lo inevitable… En esta foto por hacer el gamba, me tiró la ola y me hice polvo, fijaros hasta que punto la estupidez mía que me causo heridas… tener cuidado!", dijo Pascual.

Pero aunque las heridas no resultaron graves, Fernández hizo un llamado a ser más cuidadoso y no exponerse a estos peligros.

