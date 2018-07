James Rodríguez es una de las figuras del fútbol colombiano más significativo a nivel munial, recientemente lo vimos en el Mundial Rusia 2018 demostrando su talento en la cancha y luego de su arduo trabajo se encuentra en unas merecidas vacaciones en su ciudad natal, Medellín. Los tres lujos más llamativos de la casa de James Rodríguez.

Durante una entrevista para el programa de televisión 'The Suso's show', el 10 de la Selección Colombia abrió las puertas de su casa haciendo un recorrido junto al humorista por donde vive cuando se encuentra en Colombia y demostrando los lujos que tiene un jugador de fútbol de talla internacional.

Luego de un recorrido demostrando algunos de los 18 títulos que se le han otorgado a lo largo de su carrera, una de los lugares que más llamaron la atención fue la sala de cine con la que cuenta dentro de su casa. El lugar tiene sillas reclinables, una pantalla gigante y sonido de lujo que fue puesto a prueba cuando vieron algunos de los saludos que le enviaron al paisa por medio del programa del humorista.

La piscina es otra de las mayores atracciones con la que cuenta en su casa, y, sin duda, no podía faltar la cancha de fútbol donde el deportista pasa tiempo junto a sus amigos.

Durante el programa también confesó que hay cosas simples que no puede hacer porque sus fans no lo dejan, como ir al supermercado o simplemente ir al centro comercial; desde hace 7 años James no va a un centro comercial y desde hace 5, aproximadamente, no va de compras a un supermercado.

El jugador aprovechó para confesar que no ha podido con el alemán, pese a estudiarlo no se le facilita este idioma. Con la mayoría de sus compañeros se comunica en inglés y con siete jugadores lo hace en español.

