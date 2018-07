Aislinn Derbez se burla de su infancia "fallida"

Aislinn Derbez sin duda se ha convertido en una de las personalidades del momento. No sólo su matrimonio con Mauricio Ochmann ha encantado a todos sino que también su pequeña hija Kailani ha hecho que gane todo un séquito de admiradores por su carisma.

La actriz siempre mantiene sus redes sociales actualizadas y en diversas ocasiones ha compartido los momentos más divertidos con su familia.

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Jul 10, 2018 at 6:06am PDT

Ahora que Mauricio se encuentra promocionando su nueva película junto a Fernanda Castillo, su papá Eugenio Derbez y su hermano José Eduardo aprovecharon para visitarla y pasar el día con Kai.

Los tres desempolvaron el baúl de los recuerdos con un álbum que tenía fotografías de los hermanos Derbez en sus fiestas de cumpleaños sólo que para sorpresa de todos, Aislinn no tuvo fiestas tan ostentosas como sus hermanos menores.

.

Por supuesto todo se trato de una "queja" divertida llena de sarcasmo, muy al estilo de Aislinn ya que hasta José Eduardo le hizo burla a su hermana y papá diciendo que hubieran puesto cajas para sentarse.

Sin duda para todos fueron momentos felices. Sin embargo, el comediante dejó claro el sacrificio que ha hecho por sus hijos a lo largo de los años pues aunque no era la figura que es ahora, siempre les dio lo mejor.

"Lo que pasa es que yo no tenía dinero. Al principio de mi carrera no ganaba ni un peso entonces por eso fue así… No me alcanzaba", confiesa Eugenio.