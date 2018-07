Vaneza Peláez es reconocida en la farándula colombiana por su papel como presentadora en el programa de humor 'Sábados Felices'. Hace poco estuvo en la boca de todo el mundo luego de que su esposo fuera capturado por presuntos nexos con el mundo del narcotráfico, a pesar de haber callado sobre lo sucedido esta semana decidió hablar.Vaneza Peláez criticó a los amigos que le dieron la espalda por captura de su exesposo.

Con una foto junto a su ponque de cumpleaños, decidió compartir con sus seguidores lo que para ella representa este día tan significativo, pero lo que más llamó la atención fue la parte final.

"(…)Este mes celebró mi vida, le doy gracias a los que están aquí conmigo más firmes que nunca, a los que me dan fortaleza cada día y siempre piensan en mandarme un mensaje de aliento y porque no también gracias a los que se fueron e Inconscientemente me dan fortaleza para seguir y aprender no solo a pasar la página, sino también arrancarlas del álbum de mi vida", concluyó al final de su publicación.