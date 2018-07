¡Susto! El director de 'La Monja' vio muertos en el set de grabación de la película

Esta semana se dio a conocer un nuevo póster, y un poco antes el primer trailer de la esperada película de terror 'La Monja', dirigida por Corin Hardy, quien recientemente le contó a un reportero de Cinema Blend, que dos extraños tipos aparecieron y desaparecieron sin dejar rastro alguno durante el rodaje de la cinta:

"Soy un mal mentiroso, me descubrirás si algo de lo que digo no es verdad. Estábamos rodando en una autentica fortaleza rumana antiquísima, una especie de búnker que se usaba para guardar armas".

La localización en la cual se encontraba era una celda oscura que tiene una sola salida, y el tenebroso búnker tiene por nombre 'el pasillo de las cruces', allí fue donde vio a los dos extraños hombres:

"Cuando entré a la habitación vi a dos tipos, probablemente del equipo de sonido, sentados al fondo, en la oscuridad. Les saludé y no me respondieron, pensé que serían rumanos porque tenemos equipo de distintos países y no todos hablan inglés, así que volví a concentrarme, me senté de espaldas a ellos mirando al monitor".