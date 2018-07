Las fotos de la boda de Diva Jessurum que tienen asombrados a todos:

Jueves de #tbt❤️ aquí les presento este recuerdo del día de mi matrimonio. 👰🏽🤵🥂 Día: 10 de septiembre 2005. Lugar: parroquia de El Espíritu Santo en Barranquilla Padre: Alberto Linero Vestido: Miguel De La Torre (q.e.p.d) Accesorios: @carolinacruzosorio Foto: el peor de todos. Un señor Luis Vega, que por fotografiar a los famosos se olvido de los novios Fiesta: Casa del Carnaval

A post shared by @divajessurum👠👠❤️ (@divajessurum) on Jul 19, 2018 at 6:54am PDT