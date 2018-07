La polémica respuesta Marbelle a twittero que se burló de su peso

Marbelle es conocida por ser una mujer que dice lo que piensa, y no hay nada que la pueda contradecir. Además, gracias a su pasión por no cohibirse de comentar lo que piensa es lo que le permitió catapultarse como solista con el género de la tecnocarrilera. Sin embargo, esta vez no con lírica sino por medio de redes sociales sigue haciendo de las suyas.

Luego del sismo que se presentó en el país en la madrugada de este jueves muchos usuarios de la WEB no dudaron en hacerle burla a lo ocurrido, pero hubo uno que otro que pasaron de ser un chiste a ofender directamente a una persona, como es el caso de Marbelle.

Al parece uno de los usuarios decidió usar a Marbelle como protagonista de su chiste, el cual sin duda iba a tener una respuesta bastante contundente, como lo suele hacer la cantante.

"Disque se cayó la h#$%& de Marbelle y por eso el #Temblor", publicó el usuario, que momentos después eliminó el mensaje.

A lo que la presentadora de 'Lo sé todo' no dudo en contestarle:

Lo que se cayó fué el consolador de tu madre … por eso el temblor https://t.co/sJbofENrq7 — MARBELLE (@Marbelle30) July 19, 2018

En ese momento comenzó la polémica en la red social, algunos apoyando a la cantante, mientras otros rechazan contundentemente su conducta por ser una imagen publica, e incluso algunos cuestionaron su trabajo como presentadora de entretenimiento del Canal 1.

"Tantas formas de responder con ingenio y sutileza, y elige la más burda… tecnocarrilera tenía que ser", "Ya quisiera yo qué se me cayera Marbelle de la cama", "Que mal ejemplo de Marbelle con esas vulgaridades ante los niños y ese canal de televisión con el cual tiene contrato tenaz", "qué asco el comentario y la respuesta", escribieron algunos de los internautas.

Recordemos que…

Hace poco más de tres meses también protagonizo una disputa luego de que lanzara duros comentarios acerca de la nueva faceta artística de Mabel Moreno, actriz de 'La ley del Corazón' que interpreta junto a Juan Felipe Samper, la canción 'Mi mala'. A lo que un usuario en twitter reaccionó y le pidió a las presentadoras que se retracten por lo dicho, lo cual no ocurrió, pero la pelea si que tuvo un gran protagonismo en redes sociales.

