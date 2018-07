La película 'Juego de Gemelas' protagonizada por Lindsay Lohan cumple 20 años de su estreno

Sin duda alguna, la película 'Juego de Gemelas' (1998) está principalmente en la mente y en el corazón de todos aquellos que nacieron en los noventa, pues formó parte de la infancia de muchos.

A pesar de que han pasado bastantes años, esta cinta protagonizada por Lindsay Lohan continúa ganando fanáticos de distintas generaciones, por eso y por muchos de los que ya crecieron, nos vemos en la obligación de compartir con ustedes estos datos curiosos que quizás no sabes de esta icónica película de los noventa:

1- 'Juego de Gemelas' es la primera película de la carrera como actriz Lindsay Lohan.

2- La actriz Mara Wilson (conocida por la película Matilda) audicionó para el papel de Annie y Hallie, pero lo productores pensaban que era muy pequeña para encarnar a las gemelas. También, la actriz Scarlett Johansson (Los Vengadores) audicionó, pero perdió ante la brillante personificación de Lindsay.

3- ¡Astuta! Para aquel entonces, la pequeña Lindsay Lohan fingió estar enferma para no asistir a clases y así poder ir audicionar para los personajes de Annie y Hallie.

4- Para encontrar a la actriz que interpretaría a Hallie y Annie se realizó una búsqueda exhaustiva de casting en Boston, Chicago, Minneapolis, Atlanta, Miami, Vancouver, Toronto y Londres, con llamadas abiertas en Nueva York y Los Ángeles. Finalmente, Lindsay Lohan de 11 años de edad, nacida en Long Island, recibió el papel.

5- La producción contactó en tres ocasiones a la actriz Jena Malone (Quedate a mi Lado), pero ella rechazó el personaje de las gemelas.

6- El personaje de Elizabeth James interpretado por la fallecida actriz Natasha Richardson, es la primera mamá en una película de Disney que fuma, que toma licor e incluso se pasa de copas.

7- Hay un pequeño tributo a la banda Beatles. Cuando Hallie llega a Londres se escucha un cover de 'Here Comes The Sun', canción incluida en Abbey Road. Además, ella y Elizabeth cruzan la misma calle en la que 'el cuarteto de Liverpool' sale en la portada de dicho álbum y los coches están puestos en la misma disposición.

8- ¡No tiene gemela! Para filmar las escenas de Annie y Hallie usaron una doble, su nombre es Erin Mackey. ¡Tranquilos! Cuando crecimos nos pasó igual que ustedes cuando nos enteramos que Lindsay Lohan no tenía una gemela, fue algo muy triste.

9- En 2009, la actriz Natasha Richardson, quien interpreta a la madre de Lindsay en la ficción, falleció trágicamente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un accidente en una practica de esquí.