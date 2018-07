¡Le dijo que no! Karen Bejarano revela que rechazó una propuesta indecorosa de Juanes

Este jueves, el panel de 'Muy Buenos Días' se sometió a una ronda de confesiones, en la que Karen Bejarano sorprendió luego de confesar que recibió una propuesta indecente por parte del cantante Juanes.

Según comentó en el programa, el hecho ocurrió en la Teletón del año 2004, cuando el cantante se presentó en el evento de beneficencia y se encontró con la ex chica 'Mekano', quien en ese entonces tenía 18 años.

Fue en ese contexto, que una persona del sello musical con el que trabajaba Bejarano le dijo "'oye, tú eres del mismo sello de Juanes, queremos que se conozcan, para la hermandad Chile-Colombia"", a lo que esta respondió que "'Ay sí, yo le he dedicado tantas canciones de Juanes a Juan Pedro. Por supuesto"".

Luego de esto, la intérprete de éxitos como 'Dime' y 'Eres un bombón' contó que se dirigió hasta el camarín acompañada de su propio representante, en donde tuvo una conversación con el músico.

"Le conté que mi pololo se llamaba Juan, que le había dedicado muchas canciones de él (…) salgo toda emocionada, primera vez que conocía a alguien face to face", dijo Bejarano ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Y salgo del camarín y atrás mío sale su representante y me empieza a hablar y me dice 'ay, parcerita, Juanes ha quedado encantado con usted, le gustaría conocerla más"", afirmó.

"¡Épale, papá!", gritó Cristián Sánchez antes de que pudiera seguir su historia. "Yo pensé en ese minuto como artista", dijo Karen Bejarano ante las risas de sus compañeros.

"No, si estoy hablando en serio. Si era pajarona, todavía lo soy. Yo voy y le digo 'ah, ya. Quiere que cantemos juntos'. 'Ay, no parcera, no está entendiendo usted. Lo que pasa es que a él le gustaría salir con usted después del show. Que salgan y se conozcan"", reveló.

"Ahí yo me paré y le dije '¡qué cree usted que soy yo! ¡Cómo se le ocurre!"", dijo Karen entre risas.

"¿Le dijiste que no?", le respondió indignada Chiqui Aguayo. "Pero obvio que le dije que no, si yo estaba enamorada, sigo enamorada", sostuvo Karen ante la mirada atónita de Aguayo.

"Mira, nunca te voy a perdonar, Karen, que no te hayas agarrado a Juanes ¡Eso es una estupidez que no se hace!", le dijo Chiqui.

