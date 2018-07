Belén Soto relata incómoda experiencia que tuvo con personaje de la televisión

El último capítulo de "No culpes a la noche: con Kathy", tuvo como invitada a Belén Soto, quien comentó las recientes denuncias por acoso y abuso sexual en contra de Nicolás López y Herval Abreu, y aprovechó de contar su propia experiencia en la industria.

Es que según comentó en el programa, ella también ha vivido situaciones incómodas trabajando en la televisión.

"Dentro de este trabajo siempre te vas a encontrar con este tipo de cosas, de gente que se te acerca por interés o abuso de poder", dijo.

Te puede interesar:

"Me ha pasado que me han ofrecido personajes diciéndome 'oye, te doy este personaje si sales conmigo', pero ahí está la dignidad de una en decir que no", reveló.

Eso sí, Belén Soto no entregó ningún nombre de quienes habrían cometido estos actos, pero sí dijo que sucedió hace un par de años y que son conductas frecuentes en castings y procesos de selección.

"Esto no pasa solamente con estos dos personajes (Nicolás López y Herval Abreu)", remarcó.

Sobre su lamentable experiencia, dijo que "me pasó en televisión, pero al final lo supe llevar porque una como mujer tiene que saber decir que no".

"Soy un poco de carácter fuerte así que dije 'no, muchas gracias' y luego incluso me reí", finalizó.

Te recomendamos: