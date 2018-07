Jude Law aviva la homosexualidad del profesor Dumbledore en 'Animales Fantásticos'

Entertainment Weekly dio a conocer de manera exclusiva la primera imagen oficial de ‘Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald’ con los actores Jude Law y Joshua Shea. 🔸El estreno está pautado para el mes de noviembre. | 📷: @entertainmentweekly / Regram

A post shared by Juan Espinoza (@encelebridadess) on Jul 12, 2018 at 6:37pm PDT