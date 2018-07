¡No le dijo a nadie! Camila Recabarren se suma a la moda y se somete a popular cirugía estética

Con la variedad y los atractivos resultados que ofrecen, resulta cada vez más común ver a personas recurrir a las cirugías estéticas para 'corregir' aquellos aspectos que no les gustan de sí mismos.

Es el caso de Camila Recabarren quien se sumó a la última tendencia entre las famosas, y se removió las bolas de Bichat.

Este procedimiento consiste en la remoción del tejido adiposo que se encuentra en las mejillas, y que conduce a un afinamiento del rostro, entregando un aspecto de delgadez.

Según comentó la modelo a Las Últimas Noticias, se realizó el procedimiento porque "a pesar de ser delgada siempre he tenido la cara redonda. El peso no tiene nada que ver".

Por eso, explicó que su deseo más grande era "no verme tan redonda en la televisión", ya que "ese ha sido mi problema siempre".

"Lo vengo pensando hace años", dijo, pero "no se me había dado la oportunidad porque no tenía vacaciones y necesito tiempo para recuperarme en caso de que me hinche mucho".

Sobre los beneficios que tendrá, comentó que "ahora saldré más rápido en las mañanas", ya que no necesitará maquillarse tanto las mejillas.

El único problema, es que se realizó la cirugía sin contarle ni siquiera a su madre. "Le diré cuando llegue", dijo la modelo de 27 años, quien planea pasar su post operatorio con ella en La Serena.

Además, afirmó que "mi público se va a enojar cuando se entere", porque "me quieren por mi personalidad. No me siguen en Instagram por mi físico".

