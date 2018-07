El trastorno que tiene preocupada a María José Quintanilla

En la sección de "confesiones" del matinal Mucho Gusto, siempre sus panelistas sorprenden con anécdotas de sus vidas, y esta vez María José Quintanilla fue quien compartió su preocupación por algo que le está pasando.

La cantante compartió, entre bromas y susto, que está pasando por un periodo de sonambulismo, conocido trastorno del sueño que sucede cuando las personas realizan actividades estando dormidas.

"Quiero hacer una confesión, y estoy súper preocupada por esto, porque no sé donde voy a parar. ¿Ustedes se han dado cuenta que llego con moretones al matinal, y llego coja y ojerosa? Estoy pasando por un proceso exótico en mi vida, y necesito ayuda de un profesional… no duermo, el problema es que no me puedo tomar una pastilla para dormir, porque estoy teniendo un problema grave, soy sonámbula", confesó.

La cantante relató que "el otro día desperté y choqué con la puerta de la pieza, estaba abierta y choqué igual, o voy a hacer pipí y me quedo ahí".

"De verdad necesito ayuda, porque no sé qué hacer con esta cuestión, despierto en otro lado, despierto en el living (…) a mí me preocupa, yo lo cuento como talla y todo, pero me preocupa", agregó, contando otras anécdotas, como una noche que soñó que la secuestraban y que intentaban abrir su puerta, y se dio cuenta de que ella era la que estaba intentando abrirla.

