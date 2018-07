Sofía Castro habla sobre el bullying que ha sufrido por ser parte de la familia presidencial

Ella, mi guerrera ♥️ . Gracias por tanto, te volvería a escoger en esta y en mil vidas más♥️ lo más hermoso es tenerte como mi mamá TE AMO 💕 ¿ Que haría yo sin ti ? Feliz día a la mejor mamá del mundo ❤️

A post shared by Sofia Castro (@sofia_96castro) on May 10, 2018 at 4:20pm PDT