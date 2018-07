Luis Dimas asegura que Alejandra Fosalba se le insinuó durante rodaje de una película

A 20 años del estreno de la cinta "Takilleitor", el cantante nacional Luis Dimas sorprendió con una inédita declaración, luego de afirmar que la actriz Alejandra Fosalba se le insinuó en medio del rodaje.

Así lo señaló a la revista Sábado de El Mercurio, en la que sostuvo que tuvo un particular acercamiento con su compañera de elenco.

"La Alejandra Fosalba se me insinuó. Era rica", dijo Luis Dimas, quien además entregó detalles sobre la conversación que tuvieron en el momento.

"‘¿Y cuándo vamos a pasarlo bien?’, me preguntó (Fosalba). ‘Cuando seamos más viejos’, le dije yo. No me gusta meterme con compañeras porque pierdes", comentó Dimas.

Según explicó al medio, el rechazo se debió a que "pierdes como artista, pierdes el misterio, ya no te respetan tanto. Fui lo suficientemente no tonto como para no caer".

Por su parte, Alejandra Fosalba se refirió escuetamente a las declaraciones de su ex colega, y dijo que "supongo que es una broma. Mi respuesta es: ja ja ja".

