Exparticipante de 'La Voz Kids' confesó cómo estuvo al borde de la muerte

Juan Sebastián Laverde Vargas, con tan solo 12 años, oriundo de la ciudad de Bogotá, es una de las voces más prometedoras de nuestro país. Durante su participación en el reality del canal Caracol 'La Voz Kids' cautivó los corazones de los colombianos con su voz de grande y alma de niño.

Pero su vida no fue fácil de pequeño así lo confesó en una entrevista para 'Rios de vida'. Cuando tenía menos de 1 año de vida, sufrió del síndrome de coqueluchoide, que es más conocido como la tos ferina, tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración.

"La enfermedad que yo sufría ya no existía, porque a nadie le daba en años, sin embargo a mi me dio y los doctores no daban con el diagnostico. Mi mamá en su a fan para alimentarme me dio leche y esto hizo que boncoaspirara (se supone que cuando pasa esto no se puede respirar), pero volví en si porque me encontraron huecos en los pulmones por donde se salió la leche (…) y el milagro de mi vida se empieza a formar", confesó.