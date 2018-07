Valentina Lizcano se dejó ver en tras la delicada cirugía a la que se sometió

Valentina Lizcano enamoró a los colombianos desde su participación en 'Protagonistas de nuestra tele', en 2004, y posteriormente como presentadora y actriz, ha demostrado que su éxito no es solo por su belleza, sino también por su talento. A pesar de que su carrera va en ascenso hace unas cuentas semanas le confesó a sus seguidores que se tendría que someter a una cirugía de reconstrucción mamaria.

Por medio de sus historias de Instagram la modelo ha confesado como ha sido el proceso. Uno de los que más llamó la atención fue un video, donde aparece en el hospital mientras le aplican la intravenosa de suero y, además, comentó que a pesar de que solamente hace cuatro días le reconstruyeron el músculo pectoral y le sacaron una hernia del ombligo se encuentra sin morados y fuerte.

"Mi recuperación tiene que ver con la 'lora' que le he dado a ustedes de que tengo un metabolismo de 12 años, no tengo ni un solo morado, no tengo ni una sola inflamación, ni hemorragias, estoy como me están viendo: fuerte (…) Eso tiene que ver también con toda la preparación que hice en la clínica", confesó.

Además, comentó que gracias a que su recuperación ha sido tan efectiva y rápida puede viajar a Medellín, para la feria de moda más importante del país Colombiamoda.

Hace aproximadamente un mes el dolor de Valentina comenzó hace cuatro meses, pero se hizo la 'loca' al principio, hasta que le sugirieron consultar a un profesional porque continuaba la molestia.

"Tus prótesis actuales no están rotas pero tienes silicona regada en tus axilas de más de 22 cm, lo que me está causando dolor", le contó la modelo a las cámaras de 'Lo sé todo'. Agregó, además "no prometo que me voy a quitar la silicona porque después de tenerla tanto tiempo queda como concavo, eso si no me gusta, pero es una cirugía delicada, más delicada que poner".