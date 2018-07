¿Sara Uribe volvió a recibir amenazas en redes sociales?

⏭⏭⏭⏭ desliza … 1.2.3 fotos ! Hoy antes de acostarme hice mi rutina digital que se volvio en una costumbre📲. ¡Tan idiota! (Digo idiota porque a veces nos alejan de lo real y de los que tenemos al lado). Revisé Instagram, Facebook y otros portales que me entretienen y me encontré con una mujer hermosa , 😀una sonrisa divina y una calvita que brilla como un casco lleno de fuerza para proteger un organismo con ganas de vivir, @estevezmanuela. 🌟🌟🌟A ella la recuerdo porque yo trabajaba en Teleantiqouia haciendo mis prácticas profesionales, pegaba carteleras en los baños y en todos los pisos del canal, ponía letreritos como "Salida se emergencia" , "Cuidado", "Mantén limpio". . Manuela era hermosa conmigo, como lo es ahora.😍 Esa belleza la adornaba la inteligencia y caracter fuerte. Su nombre era reconocido, sonaba como una de las una de las mejores periodistas; yo la admiraba y la saludaba de lejos con mucho respeto.👆🏻 Hoy le hablé y me llenó de vida , me llenó de amor propio porque con todo lo que ha pasado, a veces ese amor propio se siente agotado en mí y empiezo a juzgarme como no debo. A veces uno comienza a creerse cosas que no son verdad.😱 . En esta etapa de mi vida no saben lo que me estoy conociendo, lo que me estoy aceptando…Y no porque decidí estar con alguien, sino porque decidí estar conmigo misma , no les digo que no extraño mis días enteros en un estudio, 🌐de fotos con maquillaje, las jornadas de grabacion, mis rutinas largas laborales, mis viajes a firmas de autógrafos, mis fotos en el gimnasio exhibiendo mi cuerpo o lo linda que pueda sentirme , 😍los comentarios halagadores de gente que ni conozco en redes, donde solo quieres recibir los lindos (porque si hablamos de los malos…¡Hasta ácido en la cara han querido tirarme¡ Esos no los extraño. jejejej)😆 Obvio que extraño todo, pero cada vez que veo a una mujer así, con fuerza como @estevezmanuela, digo: "Gracias a Dios ya viví lo que tenía que vivir , gracias Dios porque me diste la oportunidad de leer a Manuela hoy". . #FuerzaManu . Eres una VALIENTE.

A post shared by Sara Uribe. (@sara_uribe) on Jul 17, 2018 at 7:44am PDT