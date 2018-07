Así fue el robo millonario que sufrió Daniella Álvarez, exseñorita Colombia

Daniella Álvarez, es recordada por haber representado al país en el certamen mundial de belleza en Las Vegas en 2012 y por su faceta emprendedora, con su linea de joyería. Recientemente la vimos participar en una reconocida feria de diseño en Bogotá. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la barranquillera; aunque la asistencia fue muy buena, los amigos de lo ajeno también.

La exreina le confesó a las cámaras de 'Lo sé todo' que mientras se dedicaba a atender su negocio le robaron la cartera, todo por no tener la "malicia indígena".

"Dejé la cartera debajo de la mesa (que estaba de últimas en su stand) y no la tape ni nada. Era una cartera de marca y seguramente alguien la tenía 'ojiada' y en un segundo se la llevaron y no me di cuenta", dijo.

Además, durante la entrevista comentó que la cartera costaba al rededor de cinco millones de pesos y en maquillaje un millón, porque al salir de su casa no tuvo tiempo de arreglarse y empaco todo lo que tenía.

Momentos después la llamaron para devolverle los papeles.

"A los cinco momentos me llaman y me dicen: Daniela encontramos tus papeles, tu cédula y tu pase. Claramente yo salí corriendo a recogerlos, pero después me cuentan que el mecanismo del robo es que muy seguramente esa misma persona es la que me robó las cosas", confesó la modelo.

Relató que seguramente la persona pensaba que ella iba a llegar con plata, pero como dentro del bolso tenía la billetera al momento que llegó al lugar, solamente con el celular, no le pidieron absolutamente nada.

"Después mi mamá me llamó y me metió un regaño y me dijo: para la próxima pide a un policía que te acompañe porque yo la más desprevenida, cero malicia porque nunca me habían robado y no me 'avispe'. Lo bueno es que no me pasó nada malo".