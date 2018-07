Los mejores memes de "dice mi mamá" inspirados en Cardi B

Cardi B ha ganado gran fama por ser una de las artistas actuales que más se expresan ante los medios en cuanto a darle voz a los artistas latinos al mismo tiempo que busca impulsar el movimeinto "Body positive" a través de sus redes sociales en donde frecuentemente sube fotos sin maquillaje y mostrando su cuerpo tal como es. Pero ahora se ha vuelto la favorita de las redes sociales no por su activismo ni por sus canciones, sino por ser la creadora de uno de los mejores memes.

Seguramente haz visto al nuevo meme que se ha apoderado de las redes, se trata de una niña que comienza a regañar a alguien diciendo: "dice mi mamá". Este fenómeno se origino desde que la cantante Cardi B compartió una foto de su infancia en forma de meme, los usuarios de redes no han dejado de seguir la broma con textos diferentes pero siempre iniciando con la frase "dice mi mamá", y han logrado crear algunas de las reacciones más épicas. A continuación te compartimos nuestras favoritas.

El meme original publicado por la misma Cardi B que originó todo.

Una publicación compartida de Cardi B Official IG (@iamcardib) el 2 Jul, 2018 a las 9:18 PDT

Dice mi mamá que si no me llevas, no vas. pic.twitter.com/2ji3eqVBFU

— Edna Moda (@iEdnaModa) July 14, 2018