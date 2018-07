¿Se pasó? La actitud de Estefanía Borge revivió la tensión en ‘MasterChef’

Estefanía Borge es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a sus papeles en la novela 'Joe, la leyenda' y 'Mesa para tres', y actualmente por su participación en el reality 'MasterChef Celebrity'. En sus redes sociales cuenta con más de 929 mil seguidores quienes no escatiman a la hora de reaccionar a las publicaciones que realiza.

Esta vez sorprendió a sus seguidores durante el nuevo reto de campo que se realizó en la ciudad de Cali, donde tuvieron que poner a prueba sus conocimientos sobre la comida típica de la región. Aunque generalmente en ese tipo de desafíos los participantes se ven sometidos a la presión por preparar un gran número de platos, quedó al descubierto un gesto de la actriz Estefanía Borge hacia uno de los chefs que disgustó a los televidentes.

Al parecer en el desafío los participantes debían preparar empanadas. Borge, capitana del equipo azul, las habría preparado pero en medio de su revisión por las estaciones el chef Jorge Rausch se comió una.

"Pero chef no se venga a comer las empanadas (…) Tengo cinco empanadas y aparte vienes y te comes una", dijo visiblemente molesta ante las cámaras la actriz.

"Regáñeme, regáñeme", dice por su parte el chef a lo que Estefanía le responde "Yo le hago unas después".

Posted by Canal RCN on Monday, July 16, 2018

La publicación se volvió viral y muchos de los seguidores no dudaron en comentar su desacuerdo con la actitud de la actriz.

hace poco Estefanía comentó por medio de redes sociales que le da tristeza que manipulen el programa, luego de que en un reto de eliminación donde tuvieron que cocinar pescuezo de gallina, pareciera que la actriz se estuviera burlando de Catalina Gómez, sufre de ornitofobia (fobia a las aves).

“Acabó de borrar un meme porque en realidad me da demasiada tristeza que un programa de cocina sea manipulado de esa manera como lo están haciendo con la edición (…) la gente esta escribiendo sobre cosas que en realidad no pasan, si bien respeto a la cocina con todas mis ganas, mucho más respeto a mis compañeros, mucho más respeto a Catalina, no tengo nada en contra de Catalina, nunca ha pasado nada con ella y si algo trato de hacer en la cocina es divertirme y sacarle el mayor gusto (…) me da demasiada tristeza ver el programa y luego ver el video en lo que ustedes se escriben y que solo se enfoca en historias que no son reales”, dijo en una historia de su

Instagram.