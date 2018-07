El 'error' de Meghan Markle y su nuevo bolso

Meghan Markle es el centro de las miradas de todos los medios de comunicación tanto ingleses y extranjeros, es por ello que nada de lo que la duquesa de Sussex haga pasa desapercibido.

Recientemente, Markle asistió a una gira a Dublín junto a su esposo, el príncipe Harry, en pleno aeropuerto, varios testigos notaron que a la duquesa se le olvidó retirar el plástico a su bolso Strathberry cuyo costo es de 11 mil 768 pesos mexicanos.

Una situación que causó sorpresa a quienes lo notaron, pues ni ella ni sus asesores se dieron cuenta del “error”.

También causó sorpresa que el tipo de bolso que utilizó la duquesa de Sussex fuera tipo Tote, pues es bien sabido que la realeza utiliza regularmente pequeños bolsos clutch.

A pesar de esta 'peculiaridad' durante su gira a Dublin, Meghan Markle continúa cosechando buenos comentarios gracias a su desenvolvimiento como miembro de la realeza y a los excelentes aciertos que ha logrado con sus outfits en los eventos a los que asiste.

Luego del aeropuerto, la duquesa eligió un vestido negro de Emilia Wickstead con escote cuadrado para el evento en el jardín de la residencia del embajador británico en Irlanda. En esta ocasión como accesorio eligió un clutch de Givenchy.

