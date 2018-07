El sensual vestido de la hermana de James Rodríguez en su cumpleaños que genera comentarios

Juana Valentina Restrepo ha mostrado a través de sus redes sociales el profundo afecto que le tiene a su hermano James Rodríguez, es por eso que para sus seguidores no fue ajeno cómo a familia y los amigos le celebraron el cumpleaños al 10 de la Selección Colombia. Sin embargo, una de las cosas que se robó la atención y lo halagos de muchos fue el último atuendo que utilizó la joven. El vestido de la hermana de James Rodríguez en su cumpleaños genera comentarios.

El traje de dos piezas, un top negro de encaje y una falda hasta el piso color negro, hicieron que su cuerpo, producto del ejercicio constante y disciplina, deslumbraran a sus más de 450 mil seguidores Instagram que no dudaron en reaccionar de la mejor manera.

El vestido de la hermana de James Rodríguez en su cumpleaños genera comentarios:

A post shared by Juana Valentina. (@juanavr98) on Jul 14, 2018 at 9:08pm PDT

A las pocas horas de compartida la imagen logró más de 28 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios, la mayoría halagándola por su belleza, mientras otros le recordaron que le falta cola y otros hasta la criticaron por el tamaño de su cabeza.

"Juana me encanta tu look, admiro tu estilo. Sigue enseñando tus piezas me encantan mucho", "¡Wow! Quedaste muy linda", "Qué hermosa, un abrazo fuerte", "Sin duda la reina de la fiesta de su hermano, James Rodríguez", "Es una colombiana divina, me encanta su estilo", "Y el culo ¿pa' cuando?…, "¿Jimmy neutron? ¡Ah no! pensé por la 'cabecita"", escribieron algunos de los internautas.