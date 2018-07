Ella es Danielle Rodas la sexy colombiana que bailó en la Final del Mundial:

🇨🇴 vs. 🇯🇵 | llegó el día! Hoy ganamos mi tricolor!! Still can’t believe I’m about to witness this game all the way from Russia 😭 at the WORLD CUP! Pinch me! Pinch me! Pinch me! COLOMBIA EN LA CASAAA!!! 🏆⚽️

A post shared by D a n i e l l e R o d a s ™️ (@danielleerodas) on Jun 19, 2018 at 4:44am PDT