La conmovedora historia de Natalia Vodianova la modelo de la Copa del Mundo

We are ready for the Unified Match 😍❤️💪🏻👦🏼👱🏻‍♀️🇷🇺⚽️♥️ celebrating 50 years of Special Olympics with an inclusive football game at the heart of Moscow Red Square during the historical #fifa18 😍 in collaboration with @cocacolarus, one of the founding partners of Special Olympics and of course @nakedheartfoundation always helping children with special needs♥️♥️♥️ #openhearts #specialolympics #unifiedmatch #nakedheartfoundation #готовы #открытьсердца 😍❤️💪🏻👦🏼👱🏻‍♀️🇷🇺⚽️♥️ в честь 50летия Специальной Олимпиады мы сегодня на Красной Площади устроили матч по юнифайд-футболу. 😍 С нами играли легенды футбола, наши коллеги из @cocacolarus , друзья фонда @nakedheartfoundation и, конечно, атлеты @sorussia #specialolympics #unifiedmatch #nakedheartfoundation #fifa2018 #чм2018 #специальнаяолимпиада ♥️♥️♥️

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Jul 9, 2018 at 4:50am PDT