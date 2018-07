El día que Luis Miguel confesó por qué ha sido mujeriego y soberbio

La serie de Luis Miguel ha despertado de nueva cuenta el furor por el ídolo mexicano de boleros. Por muchos años, el intérprete se mantuvo hermético con respecto a su vida privada y aunque aún existen muchos misterios por resolver, 'El Sol' ha mostrado una parte que pocos conocían.

Si bien se sabe que Luis Miguel tuvo muchas mujeres en su vida, no se sabe por qué nunca ha formalizado con ninguna, aún cuando ya tiene 3 hijos. En la serie, conocimos la historia detrás de su romance con la fotógrafa Mariana Yazbek, su fugaz relación con Stephanie Salas y la que pudo haber sido el amor de su vida, Issabella Camil.

El cantante sin duda se caracteriza por enloquecer a las mujeres, es apuesto, talentoso y deslumbra con su sonrisa pero lo que siempre llamó la atención de la prensa, fue su "habilidad" para rodearse de las mujeres más bellas del espectáculo, algo que ha hecho desde que era adolescente por impulso propio de Luis Rey .

En 1990, el intérprete de "La Incondicional" atendió una conferencia de prensa en Lima, Perú, donde respondió a las preguntas más osadas de los periodistas con la elegancia que lo caracteriza. Así, varios lo cuestionaron sobre su gusto por las mujeres y su actitud soberbia.

Luis Miguel aceptó que era cierto que siempre ha sido mujeriego y coqueto pues las mujeres son una 'fuente de inspiración' para su música.

"Lo que pasa es que es un mal que me afecta, me gustan mucho las mujeres. Son la fuente de inspiración para cualquier cantante. Son un complemento importantísimo para mí como artista. No tengo problemas por distintos físicos: morenas, rubias pelirrojas…edades menos".

En aquel entonces, se le había vinculado en una relación amorosa con Lucía Méndez, quien era 16 años mayor. En su coquetería, Luis Miguel incluso fue capaz de mentir sobre su edad y decir que ya era mayor de edad.

Otro periodista se atrevió a preguntarle que por qué tenía una actitud tan soberbia, a lo que este respondió con sorpresa: "¿Por qué crees que soy soberbio?¿Por qué lo dices?¿Tengo una manera de actuar soberbia?".

Sin duda, la relación de Luis Miguel con la prensa nunca fue del todo buena por su mismo hermetismo y el constante acoso por parte de los reporteros, sin embargo, siempre se caracterizó por ser directo.

"La verdad me da pena que piensen eso porque no lo soy. Me da pena porque no pensé que fuera soberbio, aunque aparente eso. Soy una persona honesta, sencilla con la gente que quiero y respondo igual con la gente que no me quiere"