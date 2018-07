La polémica por el cuerpo de Mary Méndez

Mary Mendéz es una de las presentadoras con más trayectoria dentro de la televisión colombiana, comenzando en 'No me lo cambie' programa de bromas, hasta el día de hoy en 'La Red'. Con su figura ha desatado miles de comentarios a lo largo de sus 16 años de carrera al frente de las cámaras, actualmente en redes sociales han sido polémica algunas de sus publicaciones donde muestra mucha piel.

Aunque en algunas entrevistas la samaria ha dejado claro que su delgada contextura es debido a sus hábitos alimenticios y una continua rutina de ejercicios. Sin embargo, para muchas personas les sigue impresionando que siga teniendo su misma contextura, mientras otros lo que le critican su rostro.

A post shared by Marymendezfitness (@marymendez55) on Apr 29, 2017 at 4:09am PDT

"Tienes un cuerpo hermoso pero no me cuadra mucho tu cara", "Me encanta, cuál es tu rutina de ejercicio, parece que no te pasa la edad", "Eres un ejemplo a seguir, pareces de 20 años", "Mi Mary estas muy 'flaquita' bella que Dios te siga llenando de mucha sabiduría y bendiciones", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.