Así desmintió Maía el rumor de su supuesto cáncer

Maía es una de las mujeres que ha conquistado el corazón de los colombianos con su talento y ternura, recientemente la vimos en una plataforma un poco diferente, la cocina, por su participación el reality 'MasterChef Celebrity'. Pero, luego de su buen desarrollo en el programa dejó a más de uno asustado, pues decidió salir por cuestiones de salud.

Después de que sus seguidores le expresaron apoyo incondicional una de las revistas de entretenimiento más leídas del territorio nacional reveló cuál era su enfermedad. Sin embargo, la preocupación no se disminuyó pues la portada dejó en vilo a más de uno, aunque el contenido hablaba de que no era la primera vez que le daba una crisis así.

Gracias a la preocupación y mala información de algunos que el rumor de que la cantante sufría de cáncer empezó a incrementar, hasta que lo desmintió en las cámaras del programa de entretenimiento 'Lo se Todo'.

"Yo no tengo cáncer, que si no me cuido con el tiempo (como a cualquier persona en este planeta) me puede dar cáncer. Me tengo que cuidar porque las tripas son todo para uno, uno no siente con el corazón sino con el estómago", afirmó.