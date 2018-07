Las señales de que Justin Bieber y Selena Gómez aún no se olvidan

Han sido unos días muy sorprendentes para los fanáticos de Justin Bieber y Selena Gomez pues oficialmente se acabó "Jelena", como hacían llamar su relación. Muchos de los que animaban a la pareja a regresar probablemente estén un poco destrozados ahora que se ha confirmado que Bieber y la modelo Hailey Baldwin están comprometidos después de la repentina propuesta durante una viaje a las Bahamas.

Pero mientras estamos de luto por la pérdida de nuestra pareja favorita, parece que aún queda una pequeña esperanza de que ambos aún se tengan en sus corazones. Y es que tanto Selena como Justin han expuesto sutiles señales de que siguen conectados.

Por un lado, Justin aún tiene un tatuaje de Selena Gómez en su muñeca izquierda con el cual habían sellado su amor cuando retomaron su relación. Sí, el intérprete de "Baby" todavía tiene un tatuaje de su ex, a pesar de que se separaron hace un tiempo y está comprometido con Hailey Baldwin, ¿se deshará de eso? ¿O está planeando quedárselo? Los fans lo dudan pues incluso en la foto donde anunció su compromiso, no parece tratar de ocultarlo.

"Nunca deberías hacerte un tatuaje con tu pareja. Justin Bieber aún tiene uno con Selena Gomez y se va a a casar con otra. Qué desastre"

You should never get a tattoo of your significant other. Justin Bieber still has a huge ass tattoo of Selena Gomez and he's marrying someone else. Mess lmfao 🤦‍♀️💀

— rachel (@devilfruitdia) July 10, 2018