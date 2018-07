La serie Downton Abbey será llevada a la gran pantalla con su elenco original

Downton Abbey, uno de los fenómenos más exitosos de las televisión británica estará de regreso a la gran pantalla con todo su elenco original. Así fue confirmado este viernes, luego de haber sido anunciada hace unos cuantos meses.

La maravillosa noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie, donde comunicaron que el rodaje iniciará este mismo verano:

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) July 13, 2018