La película erótica que no es 'Cincuenta Sombras de Grey' que debes ver con o sin tu pareja

Antes de 'Cincuenta Sombras de Grey', existió Secretary (2002) protagonizada por la actriz Maggie Gyllenhaal y el actor James Spader, ambos hicieron de esta película una de las más eróticas que podrás ver dentro de su género, incluso es muchísimo mejor que 'Cincuenta Sombras de Grey', y no lo decimos porque casualmente el personaje de Spader también se apellida 'Grey', no. Simplemente no se pueden comparar.

Esta película nos presenta a Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal), quien tiene el peor de los currículum cuando decide solicitar un empleo de secretaria en el bufete de abogados de E. Edward Grey (James Spader). Basta con decir que acaba de salir de una institución psiquiátrica y que, tan sólo un día después de volver a estar con su disfuncional familia de barrio periférico, ha recaído ya en su hábito secreto e inconfesable. Pese a que nunca en su vida ha tenido trabajo, Lee resulta finalmente contratada por el Sr. Grey, un misterioso abogado. Al principio el trabajo parece normal: mecanografiar cartas, archivar documentos y hacer el café; pero Lee y el Sr. Grey no tardan en embarcarse en una relación mucho más estrecha e íntima; una relación que haría sonrojar a cualquier jefe.

De manos del director Steven Shainberg, esta cinta nos muestra una Maggie tremendamente sensual capaz de despertar pasiones en muchos de nosotros, pero sin duda alguna mucho más las de su jefe, el Sr. Grey, quien hace el resto convirtiendo esta producción en una de las películas eróticas más imprescindibles. Seguramente pensarán que esta es cinta pornográfica, pero no es así, esta explora la sensualidad y la experimentación del erotismo, saliéndose un poco de lo monótono que puede llegar a ser el sexo.

En 2003, la actriz Maggie Gyllenhaal fue nominada al Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz – Comedia o Musical por su interpretación.