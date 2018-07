Karen Bejarano sobre el humor de Daniel Alcaíno: "Lamento que siga teniendo ese pensamiento tan machista"

Hace poco más de un año, Karen Bejarano vivió uno de los episodios más difíciles que le ha tocado como rostro de la televisión chilena, debido a la filtración de algunas fotografías íntimas de ella junto a su pareja.

El hecho le costó su salida del matinal "Mucho Gusto" de Mega y varias burlas a manos de humoristas como Daniel Alcaíno, quien la utilizó en las rutinas de su personaje "Yerko Puchento" en más de una ocasión.

La ahora panelista del "Muy Buenos Días" habló sobre el tema con La Cuarta, en donde sostuvo que "lamento que una persona que dice #niunamenos, a quien le pasó algo tremendo a su familia, con la pérdida de una prima, siga teniendo ese pensamiento tan machista".

"Yo no he conocido que alguien haga humor o se ría del dolor o la tragedia de una persona. Yo no podría", dijo respecto de las ácidas rutinas del comediante.

"Yo lo invito a que se ría de sí mismo, de todas las cosas malas que le han pasado, de todos los dolores que él ha vivido. No sé si sería capaz", sostuvo.

Es que según explica Karen, el humor tiene límites cuando se trata de incorporar temas dolorosos para cada persona, como fue la filtración de fotos en su caso.

"Yo no podría reírme de los dolores de él. Jamás podría hacer un chiste con las tragedias que ha vivido, porque me imagino que como ser humano, ni siquiera conociéndolo, son cosas que le afectaron profundamente, que le dolieron en el alma y yo no podría jugar con eso", dijo.

Sin embargo, aclaró que el tema ha sido superado lentamente. "Si viviera afectada por todo lo que la gente es capaz de hacer, chuta, viviría súper mal", comentó.

"A mí ya no me da rabia, no me da esa angustia que me daba. Me da pena que, con los tiempos que estamos viviendo, con las luchas sociales que estamos teniendo, se le dé tribuna", explicó.

En ese sentido, señaló que "él es un tremendo actor, Daniel Alcaíno tiene mucho talento", por eso, "me da pena que no haya sido capaz de reinventarse, que no entienda que los tiempos no están para eso", sentenció.

