Así celebró James Rodríguez su cumpleaños

James Rodríguez se ha robado el corazón de los colombianos con su talento en la cancha de fútbol, es por eso que su cumpleaños no pasó desapercibido, sus más de 39 millones de seguidores no dudaron en felicitarlo. Sin embargo, lo que se robó la atención de muchos fue la manera de celebrarlo, pues no escatimó en gastos y lo hizo por todo lo alto.

El futbolista lo celebró con toda su familia incluyendo a Daniela Ospina y su hija Salomé. Además, la celebración fue doble, pues primero la familia asistió al bautizo de Maximiliano, sobrino de Daniela Ospina y después asistieron a una comida con amigos y familiares cercanos.

Al bautizo del hijo de David Ospina y Jessica Sterling llegaron James y Daniela, y con una decoración inspirada en el fútbol, la pareja compartió un rato agradable con Salomé. Aunque no compartieron fotos juntos, en algunos videos compartidos en redes sociales se ve cómo la pareja comparte durante la celebración.

Después de esta fiesta, los más allegados a James asistieron a su casa para seguir la celebración: con dos tortas, una pared llena de globos personalizados y un chef privado, el futbolista celebró un año más de vida, rodeado de su familia y algunos de sus amigos más cercanos.

De hecho uno de los videos que más puso a hablar fue uno que se tomó de las historias de Juana Valentina, su hermana, en el que el jugador del Bayern aparece haciendo maniobras con la comida, acompañado de un chef, con el texto: "Hoy no hay comida".

Por el hecho de compartir este tipo de espacios se vuelve a levantar el rumor de que la pareja posiblemente podrían regresar, pues los dos aparecen muy cómodos compartiendo los mismos espacios.

