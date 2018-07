Jota Mario Valencia es uno de los presentadores más icónicos de la televisión colombiana por su larga trayectoria, sin embargo luego de que se conociera que su programa Muy Buenos Días llegaría al final, se han levantado rumores sobre su despedida en la televisión nacional, incluso en una entrevista que concedió hace algunos años dijo que el día que eso sucediera quizás se dedicaría a leer, escribir libros y crear programas de televisión. Así respondió Jota Mario cuando le dijeron que era un personaje odiado en Colombia.

Aunque, como toda figura pública, no todo es color de rosa y ha sido centro de polémica. En la misma entrevista le dijeron que "Dicen que usted es uno de los personajes más odiados de la TV" a lo que él contestó.

"Me enteré en un medio -porque me lo mostraron-, que habían hecho una encuesta, y le dije: ‘¿Y será que no leyeron la que hicieron hace meses, que entre los 25 personajes más influyentes de Colombia era Jota Mario el número 17? No la leyeron, pero no me importa"

Además le dejó muy claro el mensaje a quienes lo critican, a pesar de ser uno de los personajes más antiguos de la televisión colombiana .

"Que digan lo que quieran. Hay muchas personas que dicen que me detestan, sin embargo no se pierden una movida; pero no puedo, ni lo haré jamás, irme a rectificar de esquina en esquina porque perdería mucho tiempo. Utilizo la ley del silencio"

Agregó que durante estos 37 años en la televisión no ha hecho nada que le desagrade, y solo dos o tres veces ha estado bajo la dirección de otras personas, lo cual ha hecho que sea un poco difícil porque no tienen el mismo compromiso cuando él es quien dirige. Es por eso que cuando afirma que es buen jefe lo sustenta con hechos.

"Creo que sí. Lo que tengo es un nivel alto de exigencia en la disciplina. Pero eso se enseña, eso es lo que llaman el liderazgo; educas con el ejemplo. Me fui a cubrir una vez un Mundial e hice 48 notas: yo era el camarógrafo, grababa, editaba, hacía mis textos, los montaba… Lo hice todo, no lo hicieron mis asistentes, y lo hice sin protestar, sin decir 'qué cansancio'. A mí no me oyen diciendo esas cosas nunca, pero se dan cuenta de la disciplina."

