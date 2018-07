Sumérgete en la intriga de 'Gone Baby Gone' que estrena esta semana Netflix

Usta oyuncu Morgan Freeman ile bambaşka rollerin yeni nesil oyuncusu Casey Affleck'ten çok ustaca bir dram filmi daha seyir zevkinize ithaf ediyor. Baştan sona sinirlerinizi geren film, dünyada en çok kayıp vakası bulunan ülke Amerika'yı anlatıyor. (Yazar Dennis Lehane'nin bütün polisiye kitaplarını okudum. Adam felsefi polisiye yazımında çok başarılıdır. Önerimizdir) ————————————— Gone Baby Gone / Kızımı Kurtarın 2007- Dram/Gizem/Suç – 114dakika İmdb puanı : 7.7 Filmine puanı : 7.8 ————————————— #filmine #filmine_dram #filmine_gizem #filmine_suc #filmine_yonetmen #filmine_benaffleck #filmine_caseyaffleck #filmine_morganfreeman #filmine_edharris

