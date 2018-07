Primas de Luis Miguel aseguran que encontraron a Marcela con vida

Adore esta foto, se me hizo muy bonita y cotidiana. #luismiguel posando feliz junto a su hermosa madre #marcelabasteri y su hermano Alejandro, en una mañana mientras su mamá tomaba el café. #80s #mexico #elsoldemexico #micky #luismi

