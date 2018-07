Ignacio Gutiérrez afirma que Pamela Díaz tiene sus días contados en CHV

Las réplicas del conflicto originado en CHV siguen apareciendo, y esta vez fue Ignacio Gutiérrez el encargado de revelar que Pamela Díaz parece tener sus días contados en el canal.

El animador emitió estas declaraciones en el matinal 'Muy Buenos Días', luego de ser abordado por el panelista Hugo Valencia, quien insistió en que habría algo detrás de los conflictos desatados en torno a Pamela Díaz.

"Estoy convencido que aquí hay gato encerrado", dijo Valencia.

"Esta cuestión que la Pamela Díaz se pelee con la Carola de Moras, que dijo que 'era la copia mala de Tonka', después se pelee con la Daniela Aránguiz, seguramente Maca Pizarro viene en camino, es porque algo Pamela Díaz se trae entre manos", sostuvo, a lo que Ignacio Gutiérrez replicó: "¿quieres que te cuente?".

"Pamela, yo sé que nos estás viendo en estos momentos, y le estas escribiendo a Ignacio Gutiérrez", comentó Valencia dirigiéndose a 'La Fiera'.

"No, no, no tengo celular", respondió Gutiérrez, momentos antes de dar noticias sobre el posible futuro de su amiga.

"Sé que no estás viendo Chilevisión, estás viendo TVN. No sé por qué estás viendo tanto TVN, Pamela", insistió Hugo Valencia, con sospechas de lo que podría pasar con Pamela durante los próximos días.

En este contexto, Ignacio aclaró que "lo único que tengo que decir es que, si ya se lo han llevado peleando, según tú, le queda poco tiempo para pelear, porque Pamela Díaz se cambia de canal".

