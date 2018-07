Fernanda Urrejola se refiere a caso de Nicolás López y revela estremecedor relato sobre abusos sexuales

Luego de que se destapara el escándalo por denuncias de abusos sexuales en contra de Nicolás López, fueron varios los rostros del espectáculo que se refirieron al tema, criticando y cuestionando las conductas del director.

Pero luego de varios días de silencio, la actriz Fernanda Urrejola decidió aprovechar la visita que realizó a Chile y relató su propia experiencia con López a través de un extenso testimonio en su cuenta de Instagram.

"Me he mantenido fuera de las redes sociales estos días porque lo necesitaba", comenzó contando Urrejola, para luego explicar que "las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido, me afectó mucho".

"No sentí que era urgente volver a exponer mi postura en contra de cualquier tipo de abuso", dijo, añadiendo que jamás pondría en duda el testimonio de una mujer que se ha sentido abusada.

Por eso, dijo Urrejola, "declaro mi admiración a las valientes que han decidido enfrentar, su necesidad de denunciar una transgresión a su humanidad y libertad".

"A Nicolás lo conocí hace años en el estreno de "Promedio Rojo" en el Festival de Cine de Valdivia (…) Fue el 2016 cuando nos acercamos más, yo pude ver a la persona detrás del personaje y lo quise", señaló sobre el director.

"Y los afectos no se justifican, simplemente son. No vi al monstruo que todos están describiendo ahora. Me sorprendieron las acusaciones y las considero brutales", confesó.

En este contexto, la Fernanda Urrejola decidió hablar sobre su propia experiencia, revelando que ella también fue víctima de varios abusos, los que comenzaron cuando tenía sólo 7 años de edad y se extendieron durante toda su carrera actoral.

"La primera vez que trabajé profesionalmente como actriz, tenía 19 años y estaba feliz por haber quedado en una película", dijo.

"Tuve que hacer una escena de abuso, el director se obsesionó con un plano mío sin mi sostén, yo estaba muy incómoda, y al terminar la escena a las 5 de la mañana, me apartó del grupo y me habló al oído de lo exquisito que era mi pezón para él. Quedé paralizada", reveló.

"Después llegó la época de las nocturnas y volvió el terror", señaló la actriz. "Miles de escenas de sexo muy poco cuidadas en las que sólo mujeres quedaban expuestas y había que pedir por favor que redujeran el número de personas en el set", sostuvo.

"Menciono esto porque mientras más inmersos estamos en un sistema abusivo, más difícil es verlo", afirmó.

"Hoy siento que estoy más sensible a los comentarios, chistes, falta de vocabulario o cualquier cosa que sea machista", añadió.

Luego dijo estar convencida de que "la verdadera revolución que terminará por cambiar el mundo como lo estamos viendo hoy, dependerá del trabajo personal que cada uno haga".

"Todos podemos ser héroes de esta historia, pero para eso debemos enfrentar nuestros propios demonios y sombras para terminar con el cuento equivocado que nos hemos contado", finalizó.

